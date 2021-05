Padovan: «Il Milan con Donnarumma ha fatto bene, vi dico il motivo»

Padovan ha spiegato come abbia apprezzato tantissimo la capacità del Milan e di Maldini di non piegarsi ai voleri di Raiola

Giancarlo Padovan, in onda su Sky, si è espresso così sulla vicenda Gigio Donnarumma:

«La scelta del Milan su Donnarumma è inevitabile e ineccepibile perché non si è piegato ai voleri di Mino Raiola e del giocatore, più di Raiola che del giocatore. Donnarumma ha poca voce in capitolo in questa storia, mi spiace per lui ma è strano. La società è andata su un altro giocatore, bravo, non quanto Donnarumma, che però sta alle condizioni del club con un contratto più accessibile».