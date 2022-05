Pacchioni: «Milan? Non la squadra più forte ma la più brava»

Paolo Pacchioni, giornalista di RTL, ha parlato del Milan in vista dell’ultima gara decisiva per lo scudetto: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Paolo Pacchioni ha parlato così del Milan:

«Leao e Theo hanno quel guizzo e la frizzantezza capaci di far decollare la squadra . Ma i grandi meriti vanno a Pioli perché il Milan, pur non essendo la squadra più forte, al momento è la più brava. Per me Inter, Napoli e Juve avevano una rosa migliore».