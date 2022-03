A Radio Marte, l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è tornato sul contatto tra il nigeriano e Tomori in Napoli Milan

«Mi auguro che gli arbitri, che sbagliano come sbagliano tutti gli sportivi, possano limitare dubbi da parte dei tifosi. C’è poca chiarezza di come si usa il VAR, bisognerebbe che ci spiegassero un po’ meglio come sono le comunicazioni. Anche il fallo subito da Victor se n’è parlato poco, un rigore non sacrosanto, di più. In altre partite precedenti un fallo così è stato sanzionato con il giallo o il rosso. Aveva saltato l’uomo»