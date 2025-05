Orsolini punisce il Milan, un gol da record contro i rossoneri: pareggiato un campione del Mondo

Orsolini ha segnato il gol dello 0-1 in Bologna-Milan, per il numero 7 si tratta di una marcatura che potremmo definire da record

Orsolini ha segnato il gol del vantaggio in Milan-Bologna, una rete che per il numero 7 dei felsinei rappresenta un piccolo record. Per lui sono infatti 13 gol in questo campionato di Serie A.

L’ultimo giocatore italiano del Bologna, capace di raggiungere un traguardo simile, era stato Alberto Gilardino nel 2012/2013. A riportare il dato è Opta Paolo su X.