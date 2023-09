Oristanio: «Dobbiamo stare più calmi sotto porta e…». Le parole dell’attaccante in conferenza stampa dopo Cagliari Milan

Gaetano Oristanio, attaccante del Cagliari, ha parlato nel post partita contro il Milan.

TIRO IN PORTA – «Credo che migliorarsi ogni giorno sotto gli aspetti fondamentali, capirsi meglio con i compagni non solo il tiro in porta ma anche nei passaggi. Dobbiamo stare più calmi sotto porta e anche un pò di fortuna può aiutare»

