Origi via dal Milan? Il belga prende posizione: gli aggiornamenti

Origi via dal Milan? Il belga prende posizione sul suo futuro: gli aggiornamenti e le ultime notizie dal mondo rossonero

Quello di Origi è certamente uno dei nomi più chiacchierati in casa Milan. Il belga, dopo una stagione in cui non ha reso come ci si aspettava, potrebbe lasciare l’Italia nelle prossime settimane.

Tuttavia, come riportato da Sky Sport, l’ex attaccante del Liverpool avrebbe un pensiero fisso: Origi non sarebbe convinto di lasciare il Milan (ipotesi scambio con Scamacca) perchè vuole provare a mostrare il suo reale valore nella nuova stagione ormai alle porte.