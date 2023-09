Ordine: «Pioli diverso dai mesi precedenti, il suo Milan si sente accerchiato». La sua analisi sulle colonne de Il Giornale

Franco Ordine nel corso del suo editoriale per ‘Il Giornale’ ha parlato del Milan, concentrandosi soprattutto sul tema infortuni. Le sue parole.

ORDINE – «Dalla sera del derby, il quinto della serie, perso in modo brutale, Stefano Pioli è un po’ diverso dallo Stefano Pioli conosciuto e ammirato nei mesi precedenti, persino nelle curve più insidiose, del suo iniziale cammino milanista. La conferma è arrivata puntuale dalla sua gelida analisi seguita alla prova, non certo esaltante, con il Verona che il tecnico ha liquidato con una frase che dev’essere letta e spiegata. Ha dettato Pioli: «Si esagera con la negatività che c’è intorno ai miei giocatori». A cosa si riferisce? Probabilmente al processo di web e media intentato nei confronti di Leao dopo un paio di gol mancati con il Newcastle in Champions. Sicuramente è anche riferita agli allarmi suonati sui social dopo l’infortunio toccato a Krunic a pochi minuti dal gong. Oltre alle assenze di Maignan, Calabria e Theo Hernandez, tutte insieme nella stessa partita. Se Pioli sente un clima da accerchiamento la responsabilità – o il merito – è anche delle aspettative accreditate al Milan dopo il sontuoso mercato. Valorizzate dalle prime tre sfide che hanno lasciato prevedere una cavalcata successiva. E invece il calcio è capace di regalare giudizi immediati che non corrispondono esattamente alla realtà»