Ordine analizza: «Milan insoddisfatto per due motivi, bravo Pioli per la reazione»

Il noto giornalista Franco Ordine ha voluto dire la sua su come si è concluso il mercato invernale del Milan di Stefano Pioli

Intervenuto sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine si è espresso così sul Milan di Pioli e su come si è concluso il calciomercato invernale dei rossoneri.

DOPPIA INSODDISFAZIONE – «Il Milan viaggia verso Frosinone inseguito da una doppia insoddisfazione: una per il mancato successo sul Bologna e l’altra per la chiusura del mercato senza il promesso rinforzo, richiesto dallo stesso Pioli in tempi non sospetti».

SU PIOLI – «10 in condotta all’aziendalista Pioli. Magari un altro al suo posto avrebbe ribaltato le scrivanie, di qui la grande sintonia con il club».