Onana al Milan, serve un nuovo rilancio: ma la distanza è colmabile

Onana al Milan, serve un nuovo rilancio: ma la distanza per arrivare al mediano del Bordeaux è colmabile

Secondo il Corriere dello Sport Jean Onana resta il favorito per diventare il prossimo mediano del Milan. Ieri il club rossonero ha formulato un’offerta da 5 milioni più percentuale di rivendita. Il Bordeaux vorrebbe alzare il prezzo-base dopo aver fissato lo step di un’uscita solo a titolo definitivo.

L’ultimo sforzo in questi giorni tocca al Milan che prova sempre a rilanciare con l’idea di strappare un prestito con diritto di riscatto. Cercando magari di chiudere entro il week-end. Non una missione scontata, ma la partita tra i due club resta apertissima. Potrebbero bastare un paio di milioni tra parte fissa e variabile per sbloccare la trattativa.

Secondo l’Equipe, peraltro, Onana è finito anche nel mirino di Monza e Cremonese. Piste percorribili, però, soltanto qualora il Milan si ritirasse dalla trattativa. Sempre viva anche l’alternativa che porta a Vranckx.