Omobamidele Milan, è lui il nuovo obiettivo per rinforzare la difesa di Pioli: i rossoneri sono pronti all’assalto

Il Milan non ha intenzione di fermarsi sul mercato. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Andrew Omobamidele, giovane difensore irlandese di proprietà del Norwich.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe chiesto informazioni e aggiungerebbe volentieri in rosa un giocatore con queste caratteristiche. Operazione difficile però per costi e tempi, è possibile dunque che se ne riparli a gennaio.