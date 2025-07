Okafor, dopo il Napoli un altro club di Serie A: il Milan aspetta offerte. Interesse confermato

Okafor lascerà il Milan per iniziare un’altra avventura. Piace sempre in Serie A, i rossoneri aspettano offerte

Il calciomercato estivo entra nel vivo e, mentre le squadre iniziano a definire le proprie strategie, emergono i primi interessamenti concreti. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Matteo Moretto, il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da una stagione straordinaria culminata con la qualificazione alla Champions League, avrebbe messo gli occhi su Noah Okafor, l’attaccante elvetico attualmente in forza al Milan.

L’interesse del club felsineo per Okafor si inserisce in un contesto di possibili cambiamenti all’interno della rosa rossonera. Il ventiquattrenne, arrivato al Diavolo nell’estate del 2023 dal Salisburgo, non ha trovato lo spazio desiderato nella sua prima stagione in Italia, collezionando 36 presenze tra campionato e coppe ma spesso partendo dalla panchina. Con 6 gol e 2 assist all’attivo, ha mostrato sprazzi del suo talento, ma l’impressione generale è che il suo potenziale possa esprimersi al meglio con maggiore continuità.

Al momento, l’operazione tra il Bologna e i giganti di Milano si configura come un mero sondaggio. Non ci sono ancora trattative ufficiali in corso, ma l’iniziale richiesta di informazioni da parte dei rossoblù fa presagire un potenziale sviluppo nelle prossime settimane. La dirigenza del Milan, dal canto suo, sembrerebbe orientata a cedere il giocatore, ma solo a titolo definitivo. Questa condizione indica la volontà dei meneghini di monetizzare dall’eventuale partenza di Okafor, evitando prestiti che non risolverebbero la questione della sua futura sistemazione.

Il Bologna, alla ricerca di rinforzi in attacco per affrontare il doppio impegno campionato-Champions, vede in Okafor un profilo interessante: un giocatore veloce, versatile e con margini di miglioramento significativi. La sua capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo potrebbe essere un valore aggiunto per il sistema di gioco di mister Italiano.

Per i tifosi del Milan, l’eventuale cessione di Okafor rappresenterebbe un’ulteriore conferma della politica del club di razionalizzare la rosa, puntando su elementi che possano garantire un impatto immediato o su giovani talenti da far crescere. Resta da vedere se il Bologna trasformerà il suo iniziale interesse in un’offerta concreta e se le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi tutte le esigenze. Il mercato è ancora lungo e le sorprese non mancheranno.