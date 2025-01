Okafor Milan, due squadre su di lui: opzioni dalla Premier League

Okafor Milan, saltata la trattativa con il Lipsia spuntano due nuove possibilità per lui. Piace in Premier

La trattativa per il passaggio di Okafor al Lipsia è saltata ormai da circa una settimana, ora però sembrerebbero essersi presentate due nuove opzioni per l’attaccante svizzero. Il giocatore resta in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato, per lui interesse dalla Premier League.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe finito nel mirino di West Ham e Bournemouth. Al momento nessuna trattativa concreta, si tratterebbe solo di semplice interesse.