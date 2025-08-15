Okafor Leeds, gli inglesi ci provano ma occhio all’alternativa: un ex Serie A lo vuole

Okafor Leeds, lo svizzero piace agli inglesi ma non solo: un ex Serie A può portarlo via

Il calciomercato continua a tenere banco in casa Milan, e non solo per le entrate. Il futuro di Noah Okafor è sempre più incerto, con diversi club che hanno messo gli occhi sull’attaccante svizzero. Sebbene il Leeds United fosse stato il primo a manifestare un forte interesse, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è aggiunto un altro pretendente di peso: il Fenerbahce di José Mourinho.

L’interesse del club turco, guidato da uno degli allenatori più vincenti e carismatici del calcio mondiale, rappresenta una novità significativa. Mourinho vede in Okafor un profilo ideale per rinforzare il proprio attacco, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di giocare in più ruoli offensivi. Questo interesse non è casuale, ma arriva dopo un pre-campionato che ha visto il 25enne svizzero assoluto protagonista. Rientrato dal prestito al Napoli, dove non ha trovato molto spazio, Okafor si è messo in mostra segnando ben 4 reti nelle amichevoli estive. Un rendimento che ha fatto drizzare le antenne a molti club europei.

La situazione di Okafor è complessa. Acquistato dal Milan nell’estate del 2023 dal Salisburgo per 15 milioni di euro, non ha mai pienamente convinto nel suo primo anno in rossonero. Ora, con l’arrivo del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, il suo destino sembra appeso a un filo. Allegri ha un’idea chiara di come vuole schierare la sua squadra e non è detto che Okafor rientri nei suoi piani tattici a lungo termine. La sua partenza potrebbe liberare risorse finanziarie preziose da reinvestire per il colpo grosso in attacco, come Rasmus Hojlund.

Il Milan valuta attentamente le offerte in arrivo. L’interesse del Fenerbahce e del Leeds dimostra che il valore del giocatore non è diminuito, nonostante una stagione altalenante. Un’eventuale cessione potrebbe garantire al club rossonero una plusvalenza, o almeno permettere di recuperare l’investimento iniziale. Tare sta lavorando con grande attenzione su tutti i fronti, cercando di ottimizzare ogni operazione di mercato. L’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva e funzionale alle idee di Allegri, e questo passa anche attraverso cessioni mirate.

In conclusione, il futuro di Noah Okafor è tutt’altro che scontato. Le sue prestazioni in pre-campionato hanno riacceso l’interesse di club importanti, e il Milan è pronto a valutare ogni opzione. Con Leeds e Fenerbahce alla finestra, la prossima mossa del club rossonero sarà decisiva per capire quale sarà il destino dell’attaccante svizzero.