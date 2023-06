Nuovo stadio, Sala controcorrente: la proposta a Milan e Inter. Il sindaco di Milano spinge per un nuovo impianto insieme

Il Milan spinge in una direzione, il sindaco di Milano Sala in un’altra. Mentre i rossoneri studiano il progetto per San Donato, il primo cittadino milanese fornisce un’alternativa a Milan e Inter.

L’idea sarebbe quella di costruire nuovamente uno stadio insieme: in viale Puglie, nel terreno oggi di proprietà della Sanitaria Ceschina e che attualmente ospita il tendone del Cirque du Soleil. Lo scrive il Corriere di Milano.