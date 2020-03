Nuovo stadio: riparte il confronto tra club e Comune, i dettagli

Nuovo stadio: oggi riparte ufficialmente il confronto tra Milan, Inter e Comune. La discussione verrà realizzata tramite videoconferenza

Oggi, Milan e Inter incontreranno il Comune per parlare del nuovo stadio, in sostituzione all’attuale San Siro. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il meeting non avverrebbe a Palazzo Marino, vista l’emergenza coronavirus.

L’incontro avverrà tramite videoconferenza. Da una parte il Comune, formato dagli assessori Guaneri, Maran e Tasca, rispettivamente di sport, urbanistica e bilancio. Dall’altra Antonello (Inter) e Scaroni (Milan).

Lo scopo della riunione sarebbe discutere finalmente delle cubature commerciali. Fondamentale una mediazione sull’indice previsto dal piano del governo del territorio comunale (0,35) e quello delle due società calcistiche milanesi (0,63).