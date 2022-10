Nuovo stadio Milano, Prandelli: «Funzionerà tutto l’anno»

Populous è lo studio globale di architettura che si occuperà del nuovo stadio di Inter e Milan: ecco cosa si sa

Silvia Prandelli di Populous, lo studio globale di architettura che si occuperà del nuovo stadio di Inter e Milan, ha rilasciato una dichiarazione dopo il primo dibattito pubblico tenutosi oggi. A riportarlo è Calcio e Finanza:

LE PAROLE– «L’obiettivo è creare qualcosa che possa funzionare 365 giorni l’anno. Non vogliamo riproporre qualcosa di esistente e già visto, ma inserire nel contesto un nuovo patrimonio ambientale e urbanistico. Significa spazi che portano sul quartiere un nuovo modo di vivere l’area, con una offerta al tifoso caratterizzata da spazi interni come museo, negozi ma anche ristoranti e luoghi di aggregazione. L’obiettivo è creare una nuova esperienza che sia accessibile a tutti, sia nei giorni delle partite che quando le partite non ci sono, ad esempio con uno spazio ristorazione con vista su stadio e sul terreno di gioco aperto anche quando non ci sono le gare. E cambia anche l’esperienza del tifoso in termini di vicinanza alla partita, con l’avvicinamento della parte inferiore dell’anello al campo che viene anche inserito in una affluenza migliorata del tifoso nell’accesso all’impianto.»