Nuovo stadio Milan, Scaroni ribadisce: «Abbiamo ascoltato la proposta di Sala ma questa è la nostra priorità». Le parole del presidente rossonero

Il presidente del Milan Scaroni è stato intervistato da Il Cittadino per analizzare l’incontro avvenuto in mattina con il Sindaco Sala per quanto riguarda la possibile ristrutturazione di San Siro. Di seguito le dichiarazioni-

PAROLE – «Abbiamo ascoltato la proposta del sindaco Sala, ribadendo che la nostra priorità rimane il progetto di San Donato Milanese».