Nuovo stadio Milan, indiscrezione da non credere! I rossoneri tengono aperta anche questa opzione a sorpresa

Nuovo stadio Milan, i rossoneri tengono ancora aperta anche l’ipotesi di costruire il nuovo impianto a San Donato. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere della Sera Ed. Milano, c’è un’importante novità sul nuovo stadio del Milan.

Il Milan tiene infatti ancora aperta la porta per stadio a S.Donato: ha congelato accordo di programma ma solo fino a ottobre. Se per quella data l’operazione S.Siro non dovesse andare a buon fine, l’opzione S.Donato riprenderà vigore così come l’accordo di programma.