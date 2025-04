Nuovo stadio Milan, l'annuncio di Sala: «Se la cessione di San Siro non si concretizzasse, il club rossonero...». Rivelazione clamorosa

Nuovo stadio Milan, Sala, sindaco di Milano, ha commentato la situazione relativa alla volontà dei rossoneri: San Donato ancora vivo

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha dato un importante aggiornamento sul nuovo San Siro, tema caldo in casa Milan e Inter:

PAROLE – «Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto. La questione è, ma alla fine, al di là del valore di stadio e aree, qual è l’istanza che muove chi è contrario a quest’operazione? Che San Siro rimanga in mano pubblica? Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato, probabilmente ci porteranno il centro giovanile, ma ha messo anche una cifra significativa e quindi di questo bisogna tenere conto. Io non credo che per i milanesi, per Milano, per i tifosi sia un bene andare a San Donato. L’obiettivo per la cessione di aree e stadio è sempre quello di chiudere entro l’estate».