Nuovo stadio Milan, Sala su San Siro: «Appena ci sarà il progetto definitivo avverrà questa cosa. Ad agosto e settembre…». Le ultimissime

Continua a tenere banco per Milan e Inter la questione San Siro. Di seguito riportate le recentissime parole di Sala prese da Calcio e Finanza.

«Nel momento in cui avremo il progetto definitivo di Milan e Inter per il nuovo stadio e le aree circostanti a San Siro, ci sarà un passaggio in giunta a giugno per la dichiarazione di interesse pubblico, per poi completare tutta l’operazione e rogitare tra agosto e settembre»