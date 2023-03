Nuovo stadio Milan, arrivano proteste dei residenti e commercianti. Nella zona La Maura, gli abitanti non approvano la presenza dello stadio

Secondo quanto scrive Libero, residenti e commercianti sono contrari alla realizzazione del nuovo stadio del Milan nell’area dell’Ippodromo La Maura.

Una signora, intervistata dal quotidiano e come riportato da calciomercato.com, dice: «Vengono a parcheggiare le auto qui per vedere le partite anche adesso che si gioca a San Siro, figuriamoci cosa potrebbe succedere con lo stadio qui di fronte»; in coro, anche un’altra abitante della zona: «Qui abbiamo tanto verde, cosa succederà con il nuovo stadio? Dovranno toglierlo per far spazio a parcheggi e a tutte le attività legate al calcio»