Nuovo stadio Milan, la società rossonera tiene vivo il piano B: la notizia è confermata. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dal Corriere della Sera Ed. Milano, c’è un’importante novità sul nuovo stadio del Milan.

Il Milan tiene infatti ancora aperta la porta per stadio a S.Donato: ha congelato accordo di programma ma solo fino a ottobre. Se per quella data l’operazione S.Siro non dovesse andare a buon fine, l’opzione S.Donato riprenderà vigore così come l’accordo di programma.