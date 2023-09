Nuovo stadio Milan, Pioli non ha alcun dubbio: «Renderà il club ancora più glorioso e competitivo». Le parole

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare, tra le altre cose, anche del nuovo stadio del Milan. Le sue dichiarazioni.

NUOVO STADIO MILAN – «Il futuro di un grande club non può non passare da quello che abbiamo vissuto a San Siro ma anche dall’innovazione. Stiamo girando l’Europa da qualche anno, siamo indietro. Avere uno stadio di proprietà renderà il club ancora più glorioso e competitivo. Il 2028 è troppo in là per pensare di essere ancora l’allenatore del Milan ma spero che gli sforzi del club coincidano con l’inizio dei lavori».

CLICCA QUI PER LE PAROLE A SKY SPORT DI PIOLI