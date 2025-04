Nuovo stadio Milan, parla Fontana: «Progetto molto bello! Abbiamo dato nostra disponibilità». Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, sul nuovo stadio Milan e Inter.

PAROLE – “È ancora presto per poterlo dire. Il sindaco Sala mi ha presentato quello che è il progetto presentato dal Milan e dall’Inter: è un progetto sicuramente molto bello. Quello che io dico da sempre è che una città come Milano, e due squadre di calcio come il Milan e l’Inter, hanno bisogno di uno stadio diverso. Il presidente Gravina diceva prima che uno stadio è anche un asset patrimoniale delle società, rappresenta la possibilità di svolgere altre attività ed è un’attrazione anche per eventuali investitori.

Per cui io credo che sia veramente fondamentale, il progetto attuale è molto bello. Adesso è chiaro che il percorso sarà ancora lungo, noi siamo stati coinvolti per una prima parte procedurale e abbiamo dato la nostra disponibilità. Saremo al fianco del sindaco per cercare di superare le eventuali difficoltà che si dovessero presentare”.