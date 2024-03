Nuovo stadio Milan, depositati i certificati dell’acquisto dei terreni a San Donato: I DETTAGLI sul progetto dell’impianto

Arrivano aggiornamenti importanti sul nuovo stadio del Milan, col club rossonero che continua a seguire il percorso per la costruzione del nuovo impianto di proprietà a San Donato. Come riferisce l’Ansa, nei prossimi giorni il club rossonero depositerà presso il Comune di San Donato i certificati di avvenuta stipula per l’acquisto degli ultimi terreni parte del progetto complessivo di acquisizioni di aree per una superficie totale di circa 660mila mq.

Successivamente, in coordinamento con la Polizia di Stato, cominceranno i lavori di pulizia e recinzione dell’area. Le cifre ufficiali dell’operazione non sono state rese note, ma secondo quando ricostruito da Calcio e Finanza, la somma investita per l’operazione è di poco inferiore ai 20 milioni di euro