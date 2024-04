Nuovo stadio Milan, San Donato muove il primo passo ufficiale! Cosa succede

Nuovo stadio Milan, San Donato pronto a muovere il primo passo ufficiale! Cosa succede e tutti gli aggiornamenti

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan. Secondo quanto riportato da Il Cittadino, il comune di San Donato sta per compiere ufficialmente passi in avanti.

Nelle prossime ore il sindaco Squeri invierà la richiesta di adesione all’Accordo di programma a Regione Lombardia, a Città metropolitana, a Rfi e alla società SportLifeCity, che a settembre ha depositato la propria richiesta di variante agli strumenti urbanistici.