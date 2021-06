Nuovo stadio: incontro tra Zhang e il sindaco Sala. I dettagli

Nuovo incontro tra l’Inter e il sindaco di Milano Sala sulla questione stadio. Presente, oltre a Zhang, anche l’Ad Antonello

Ennesimo incontro tra l’Inter e il sindaco Sala per la questione sul nuovo stadio. A Palazzo Marino il primo cittadino di Milano ha ricevuto il presidente Zhang e l’Ad nerazzurro Antonello per fare il punto sul nuovo impianto.

Zhang – come spiega una nota del comune – ha ribadito l’impegno a medio-lungo termine dell’Inter per a costruzione del nuovo stadio, sottolineandone anche l’importanza strategica per la città di Milano. Il sindaco Sala ha preso atto con soddisfazione delle parole del numero uno del’Inter, ribandendo come la continuità della proprietà nerazzurra sia un aspetto fondamentale per proseguire nell’iter autorizzato per il nuovo impianto. Sala, noto tifoso interista, si è poi complimentato con Zhang e Antonello per la vittoria dello scudetto e l’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità con l’obiettivo di portare avanti il dossier sul nuovo stadio.