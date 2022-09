L’advisor del Milan, Giuseppe Bonomi, ha parlato del futuro del nuovo stadio nel corso del dibattito pubblico. Le sue parole

Giuseppe Bonomi, advisor di AC Milan, ha parlato del futuro del nuovo stadio durante il dibattito pubblico a Palazzo Marino.

NUOVO STADIO – «È opportuno chiarire la posizione dei club rispetto a questa fase. Affrontiamo il dibattito pubblico con assoluto spirito costruttivo, siamo sollevati dalla possibilità di poter darvi conto esattamente dei contenuti della nostra proposta. Fino ad ora è stata raccontata non da coloro che l’hanno elaborata e a pezzi, non nella sua interezza. Ci metteremo in posizione di grande ascolto e siamo disponibili a valutare ciò che in termini di miglioramento della proposta potrà emergere. Molti penseranno che questo dibattito si fonda sulla proposta di costruzione di un nuovo stadio. Questo è parzialmente vero: la costruzione di un nuovo stadio rappresenta nella nostra visione il caposaldo di un vero e proprio piano di rigenerazione urbana. Ritengo che sia un’area che si debba prestare a un intervento di riqualificazione complessiva. Bisogna attribuire una vocazione all’area del progetto: la grande funzione urbana di quell’area introduce la vocazione sportiva dell’intera area territoriale. Occorre anche un caposaldo: il principale è la costruzione di un nuovo stadio ma non è solo quello».