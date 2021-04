Nuovo San Siro: proroga a Milan e Inter dal Comune di Milano. La nota

Il Comune di Milano concede una proroga a Inter e Milan per il nuovo San Siro: ecco la nota ufficiale sul rinvio

Il Comune di Milano proroga la scadenza per la consegna della documentazione integrativa chiesta a Milan e Inter per il nuovo San Siro. La nota ufficiale.

«Il Comune di Milano ha deciso di accogliere favorevolmente l’istanza pervenuta da AC Milan e FC Internazionale e concede la proroga del termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta alle società calcistiche. Il termine, inizialmente fissato al 5 maggio, viene rinviato per consentire alle società di reperire le attestazioni necessarie e completare gli atti e le autocertificazioni già forniti nei mesi scorsi. In uno spirito di reciproca collaborazione, prosegue quindi l’iter di approfondimento e valutazione dei requisiti dei soggetti proponenti il progetto del nuovo stadio da parte degli uffici comunali».