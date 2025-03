Nuovo DS Milan, la notizia spiazza Furlani: Diavolo beffato? L’ultima indiscrezione preoccupa

Condividi via email

Nuovo DS Milan, clamoroso aggiornamento su Fabio Paratici: il Tottenham ha rilanciato con un’importante offerta al dirigente italiano

Importante indiscrezione rilanciata da Radio Rossonera sul futuro di Fabio Paratici, dirigente ex Juve e dato in pole come possibile nuovo Direttore Sportivo del Milan.

Nell’incontro di ieri con il patron del Tottenham Daniel Levy, Fabio Paratici ha ricevuto una ricca offerta da parte degli Spurs (con deadline molto ravvicinata per dare una risposta). I prossimi giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.