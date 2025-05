Nuovo DS Milan, Tare è una soluzione ancora possibile! Ecco perchè sarebbe una buona scelta. Segui le ultimissime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan non è tramontata l’idea Igli Tare per il ruolo di nuovo direttore sportivo.

Ds Milan: soluzione Tare ancora possibile. Avrebbe peso nella gestione dello spogliatoio e sul mercato e consentirebbe a Moncada di fare ciò che sa fare benissimo: scegliere giocatori di grande prospettiva anticipando la concorrenza (al Monaco è stato il 1° a scovare Mbappé).