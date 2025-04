Condividi via email

Nuovo DS Milan, Tare in pole: previsto un incontro con Furlani! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Corriere della Sera riporta aggiornamenti sul nuovo DS Milan. In questo momento Igli Tare sembrerebbe in pole position per diventare il direttore sportivo rossonero. Nelle prossime ore ci sarà un incontro, già programmato, con Giorgio Furlani.

Rimangono in corsa, e nella lista dei candidati, anche: Tony D’Amico, ds dell’Atalanta che dovrebbe prima liberarsi dal contratto con i bergamaschi e Giovanni Sartori, che però sembra intenzionato a restare al Bologna