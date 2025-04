Nuovo DS Milan, settimana della svolta! Incontro programmato e firma vicina. Sull'allenatore...

Nuovo DS Milan, tra oggi e domani incontro tra Furlani e Tare per cercare di arrivare all’intesa: con l’albanese Allegri in pole per la panchina

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la settimana appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per la scelta del nuovo DS in casa Milan.

Tra oggi e domani Furlani vede Tare che è in pole position per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Poi toccherà alla scelta dell’allenatore e nella lista del dirigente c’è il nome di Allegri che piace per la partenza del nuovo progetto. I rossoneri vogliono affidarsi ad un dirigente navigato ed esperto del campionato italiano, stesso discorso per quanto riguarda il post Conceicao.