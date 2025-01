Nuovo DS Milan, l’ultima indiscrezione fa tremare Moncada! C’è un nome in pole, Ibrahimovic avvia i contatti

Condividi via email

Nuovo DS Milan, clamorosa indiscrezione: Moncada a rischio, Ibrahimovic in pressing su Sartori del Bologna. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è una clamorosa novità in casa Milan per quanto riguarda l’assetto societario della prossima stagione.

Il Bologna vuole confermare Sartori: Milan e Roma alla finestra. Tanto Ibra quanto Ranieri si stanno orientando su profili italiani. Le figure di Moncada e Ghisolfi sono in discussione, nell’ottica di una profonda ristrutturazione interna. Le prossime settimane dunque saranno decisive in un senso o nell’altro.