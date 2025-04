Nuovo DS Milan, cambia la deadline per la decisione definitiva! Corsa a tre, tutti gli aggiornamenti

Nuovo DS Milan, i rossoneri hanno deciso di sciogliere le riserve dopo Pasqua: corsa a tre Sartori, D’Amico, Tare. Gli aggiornamenti

Come riportato da calciomercato.com, il Milan ha deciso di sciogliere le riserve per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo dopo Pasqua. Il Diavolo infatti sa che quella del nuovo dirigente da inserire in organigramma è una scelta che non va sbagliata.

La corsa ormai si è ridotta a tre soli profili: Sartori, D’Amico e Tare. I primi due sono i preferiti ma sono legati ad Atalanta e Bologna da contratti molto lunghi. L’ex Lazio è libero ma al momento non raccoglie le preferenze di tutti.