Nuovo DS Milan, è tutto confermato: i dettagli sul retroscena che fa impazzire i tifosi rossoneri

Nuovo DS Milan, conferme sull’avvenuto incontro tra Giorgio Furlani e Fabio Paratici: l’ex Juve è in pole, tutti i dettagli

Importante conferma arrivata da parte del Corriere dello Sport sulla situazione nuovo DS in casa Milan. Arrivano infatti importanti conferme sull’avvenuto incontro a Milano tra Giorgio Furlani, CEO del Milan, è Fabio Paratici, primo candidato alla carica di Direttore Sportivo rossonero.

Non si è arrivati ancora alla fumata bianca ma i due hanno avuto un dialogo molto approfondito sulla costruzione futura del Milan, toccando anche il punto relativo all’allenatore, alla rosa rossonera e all’aspetto economico, fondamentale in caso di mancata Champions League. Furlani nei prossimi giorni incontrerà anche gli altri candidati ma ad oggi Paratici resta in pole.