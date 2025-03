Nuovo DS Milan, Paganini svela: «Paratici in pole. Sull’allenatore dico questa cosa»

Nuovo DS Milan, Paolo Paganini, noto giornalista esperto di mercato, ha indicato in Paratici il favorito. Per la panchina c’è Allegri

Ospite a TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato così della situazione nel Milan:

PAROLE – «Il problema è capire il ruolo che avrà Ibrahimovic, perché tutto ruota attorno a quello che ha fatto e farà. L’incontro tra Cardinale e Furlani abbia permesso di definire meglio i ruoli. E’ chiaro che il binomio forte è quello Paratici-Allegri, lo metto in pole position Massimiliano come nuovo allenatore, per questo vedo Paratici come nuovo DS. C’è anche un nome che circola poco ma ha dimostrato di essere molto forte che è Berta. Dietro al miracolo dell’Atletico Madrid c’è lui, quindi bisognerà capire cosa farà. Lui vuole libertà di manovra, per come lo conosco, il problema è quello che vuole la società. E al Milan c’è sempre il punto interrogativo Ibrahimovic. Finchè non si chiarisce il suo ruolo, se lui è presente e determina, certi allenatori e ds non arriveranno. Ma l’asse Paratici-Allegri garantirebbe una certa serenità e serietà di progetto».