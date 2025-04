Nuovo DS Milan, Moggi consiglia la società: uno su tutti è l’uomo giusto!

Nuovo DS Milan, Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha consigliato al club rossonero di ingaggiare Igli Tare: le sue considerazioni

Dalle colonne di Libero, Luciano Moggi ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan non è neanche supportato da una società capace: manca il dirigente con carisma che sia credibile nell’ambiente per il suo passato. Un grande club, e il Milan lo è certamente, ha bisogno di un grande dirigente e non di un ragazzino che ha bisogno di essere guidato. C’era Maldini ma inspiegabilmente è stato fatto fuori, si pensava a Paratici e adesso non più. L’unico dirigente che potrebbe fare al caso del Milan, per il suo passato sia in campo che dietro la scrivania, è Tare, visto come ha saputo risollevare una Lazio morente, riportandola al livello delle grandi e coniugando economia e sport con i risultati e i libri contabili».