Nuovo DS Milan, Marinozzi sicuro: «I rossoneri dovrebbero richiamare Maldini. Visto che è impossibile, prenderei questo profilo»

Nuovo DS Milan, Andrea Marinozzi, noto giornalista, ha commentato la situazione in casa rossonera dopo lo stop per Fabio Paratici

Intervenuto a Sky, Andrea Marinozzi ha dichiarato:

PAROLE – «Chi come direttore sportivo del Milan? Il mio nome non è in lista e mai ci sarà, ed è Paolo Maldini. Il Milan ha commesso un errore, evidente, adesso anche alla dirigenza e alla proprietà. Stanno tornando indietro, hanno deciso di togliere questa figura e lavorare insieme con diverse teste, quelle che ha citato Gianluca (Di Marzio, ndr). L’errore è evidente, quindi provare a fare non un passo indietro, ma 10 passi indietro e chiedere a Maldini di tornare potrebbe essere una buon idea, ma credp impossibile da realizzarsi. Tare è un ottimo nome, però l’unico dubbio che ho, perché è bravissimo nel pescare i giocatori, nel costruire una società, nella comunicazione, che è un elemento molto importante e che è mancato al Milan in questo periodo, però viene da un’esperienza molto lunga, dove lui e Lotito erano le uniche due teste pensanti. Solo loro due. Hanno costruito molto bene adesso, adesso con un gruppo di lavoro non so come possa trovarsi però il nome è grosso, importante, bello, di valore».