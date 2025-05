Nuovo DS Milan, Marchetti sorprende tutti: le sue parole su un possibile colpo di scena. Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato così la situazione nuovo DS in casa Milan:

PAROLE – «La ricerca del direttore sportivo sta andando avanti da diverso tempo e tutti eravamo convinti che il Milan avrebbe approfittato di questo tempo per colmare quelle lacune che non gli hanno permesso di ripetere le ultime stagioni che sono state positive. Evidentemente, come ha detto Furlani, non è stata ancora trovata la persona giusta da prendere e su cui puntare per dare un assetto diverso al club rossonero. Io credo che il Milan non voglia cambiare tanto per cambiare, se trovano una figura in grado di far fare un salto di qualità alla società allora lo prenderanno, ma non hanno fretta di farlo. Futuro Conceiçao? Conceiçao è arrivato in un momento difficile e ha vinto subito la Supercoppa Italiana. In un club che vive i suoi contrasti è riuscito a trovare un equilibrio in campo».