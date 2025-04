Nuovo DS Milan, le parole di Francesco Letizia sulla possibilità Tare: il giornalista non convinto! Segui le ultimissime

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Francesco Letizia, noto giornalista, ha parlato così della situazione nuovo DS in casa Milan:

PAROLE – «Se i colloqui tra Igli Tare e Giorgio Furlani porteranno ad una fumata bianca bisognerà fare un certo tipo di discorsi: a cosa serve aspettare se poi si prende Tare che è lo stesso scelto da Ibrahimovic due mesi fa? Questa riflessione trova riscontro nella realtà dei fatti: se Furlani si è imposto per ribaltare una scelta già definita ribadendo il suo potere decisione, mi pare quantomeno logico andare a scartare la pista già presente, altrimenti che cosa si è andati a fare a New York?! Scegliere a metà o a fine aprile Igli Tare quando era già stato scelto al 10 febbraio significherebbe aver perso due mesi. Non è l’ansia del perdere tempo, perché non è che ci è passato Mbappé sotto il naso in questi due mesi, ma il giudizio è sul modo di lavorare e di procedere in casa Milan.