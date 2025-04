Nuovo DS Milan, Jacobelli consiglia il club: sulle scelte dei rossoneri l’ha detto veramente!

Nuovo DS Milan, Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato la situazione in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Xavier Jacobelli ha parlato così della situazione DS in casa Milan:

PAROLE – «È una questione di chiarezza. Sapere esattamente chi nel Milan fa che cosa, chi si occuperà del mercato estivo che come è noto non comincia il 1° luglio ma la strategia va impostata prima. Anche questo casting per il Ds, con saliscendi di candidature, dimostra come ci sia la necessità indispensabile di fare chiarezza: capire quali siano i margini di manovra, i poteri di Ibrahimovic, il ruolo di Furlani… Noi eravamo abituati a una società in cui i ruoli erano molto chiari e precisi: Berlusconi, Galliani, Braida e Ramaccioni. L’errore fatale è stato quello di licenziare in maniera brusca e urticante Maldini e Massara».