Nuovo DS Milan, Furlani lo congela! Sensazione che cresce, l’AD ha un’idea chiara in mente

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha per il momento congelato la pista che porta all’ex Lazio Igli Tare: il motivo

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan rischia di andare per le lunghe la questione legata al nuovo direttore sportivo:

PAROLE – «Un matrimonio che, al momento, non s’ha da fare. Dopo vari contatti e incontri tra Igli Tare e Giorgio Furlani non si è ancora passati alla fase successiva, quella della firma sui contratti. La sensazione che cresce ora dopo ora è quella di un Milan che vorrebbe congelare la pista che porta all’ex direttore sportivo della Lazio in attesa di capire se si potranno aprire spiragli per altri candidati che oggi sono ancora legati contrattualmente ad altre società. Una strategia che porta con sé il rischio di perdere qualche treno importante per il futuro».