Nuovo DS Milan, Furlani impegnato in eventi commerciali: slitta la scelta! Due nomi in pole su tutti. Segui le ultimissime

Come riporta Emanuele Baiocchini a Sky Sport, il nuovo DS Milan non si conoscerà prima delle prossime settimane. I tifosi rossoneri dovranno attendere ancora perché Giorgio Furlani sarà impegnato in attività commerciali nei prossimi giorni.

In pole rimane il nome di Igli Tare e con lui anche Tony D’Amico, ex Verona e oggi artefice dei successi dell’Atalanta. Si attendono nuovi aggiornamenti.