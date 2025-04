Nuovo DS Milan, Furlani pronto ad accelerare! Corsa a due, quel profilo può spuntarla per un motivo

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani è pronto ad accelerare: D’Amico il preferito ma Igli Tare può spuntarla per un motivo preciso. Ecco quale

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Milan, dopo la fumata nera con Fabio Paratici, è pronto ad accelerare per quanto riguarda la carica di nuovo direttore sportivo. La scelta definitiva dovrebbe essere fatta entro fine mese e i profili in corsa sono al momento due.

Il preferito di Giorgio Furlani sarebbe Tony D’Amico il quale però è legato da un contratto blindato con l’Atalanta e in ogni caso, anche in caso di addio al club bergamasco, sarebbe impegnato fino al termine della stagione. Per questo sta prendendo piede l’ipotesi Igli Tare. L’ex Lazio, prima scelta di Ibrahimovic, ha il vantaggio di essere libero da subito e di poter dunque cominciare immediatamente a costruire il nuovo Milan.