Nuovo DS Milan, Furlani stringe il cerchio! Prossimo incontro decisivo, spunta l’intreccio con Cardinale

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani è pronto a stringere il cerchio: prossimo incontro con Tare, alla presenza di Cardinale, decisivo per la firma

Importante aggiornamento in casa Milan fornito da Repubblica per quanto riguarda la nomina del nuovo direttore sportivo dopo l’incontro di ieri a Roma tra Furlani e Tare.

Svolta Milan, accordo con Tare. Allegri in pole per la panchina. Se non ci saranno altri colpi di scena, la firma di Tare è prevista già al prossimo incontro con Furlani, alla presenza di Cardinale.