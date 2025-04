Nuovo DS Milan, Di Stefano assicura: «Lui il candidato in pole, ecco perchè»

Nuovo DS Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato la trattativa con l’ex dirigente della Juve: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha parlato così della trattativa Paratici-Milan:

PAROLE – «È sempre stato il nome, il nome quello un po’ più forte. Fabio Paratici arriva da una lunga squalifica e quindi ha dentro di sé la voglia di recuperare il tempo perduto. Ha lavorato in club molto importanti, diciamo pure multinazionali, come può essere definita la Juventus e come può essere definito il Tottenham. Può avere quell’esperienza per lavorare all’interno di questa società».