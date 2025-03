Nuovo DS Milan, Di Marzio svela: «Il nuovo dirigente rossonero deve avere una peculiarità precisa. Ecco quale»

Nuovo DS Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha indicato le caratteristiche che dovrà avere il nuovo dirigente rossonero

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha dato questo informazioni sulla ricerca del DS da parte del Milan:

PAROLE – «Le proprietà americane usano fare diverse interviews, diversi colloqui, anche 7-8-10, per scegliere i membri dell’area sportiva o delle altre aree, affinché la proprietà si convinca che sia l’uomo giusto. Giorgio Furlani ha ripreso in mano il dossier direttore sportivo dopo i primi colloqui effettuati da Cardinale e da Ibrahimovic. Paratici e Tare sono rimasti insieme in questa corsa, al netto di altre sorprese come possono esserlo Tony D’Amico o un profilo straniero, anche se mi auguro di no perché il direttore sportivo ideale per il Milan oggi deve conoscere bene il calcio italiano».