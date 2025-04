Condividi via email

Nuovo DS Milan, Bianchin spiega: un profilo ha tanti consensi dalla società rossonera. Segui le ultimissime sul club rossonero

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha parlato così della situazione DS in casa Milan:

PAROLE – «Tare nel mondo Milan raccoglie consensi e allora Furlani dovrà prendere una decisione innanzitutto su di lui. Può essere il ds giusto per il Milan? Se deciderà per il sì, procederà. In caso contrario, salirebbero le quotazioni di D’Amico, Sartori o Manna».