Nuovo DS Milan, Baiocchini svela: «I rossoneri decideranno questa settimana. Ormai è un testa a testa tra loro due»

Nuovo DS Milan, Baiocchini, noto giornalista, ha commentato la situazione in casa rossonera: corsa a due D’Amico-Tare

Come riportato da Baiocchini, giornalista di Sky, in casa Milan si avvicina il momento decisivo della scelta del nuovo direttore sportivo:

PAROLE – «Ds: il Milan si riunisce questa settimana per capire su chi puntare. In questi giorni Furlani è impegnato per attività commerciali, il confronto potrebbe slittare di qualche giorno. Però i due candidati, cioè Tare e D’Amico, sembrano ormai avviati a un testa a testa».